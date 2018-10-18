Karşıyaka'nın 2019 Bütçesi 307 milyon lira

KARŞIYAKA Belediyesi'nin 2019 mali yılı bütçesi 307 milyon 363 bin lira oldu.

Gelecek yılın yatırım programını hazırlayan Karşıyaka Belediyesi, yeni dönem belediye bütçesini 307 milyon 363 bin lira olarak belirledi. Bütçede sosyal ve kültürel yatırımlara ağırlık verilirken, yeni yatırımlara da kapı aralandı. Yatırımda en büyük payı Fen İşleri Müdürlüğü aldı. 2019 yılının yatırım ve harcama bütçesi, Belediye Meclisi'nde onaylanarak kabul edildi.

Yeni dönem bütçesinin Karşıyaka'ya hayırlı olmasını dileyen Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "2019 yılının Türkiye açısından ekonomik olarak nasıl geçeceğini hiç birimiz tahmin edemiyoruz. Ciddi zorluklar yaşıyoruz ve ekonomik olarak o zorlukları aşmanın mücadelesini veriyoruz. Ülkemizde genel bir kriz ortamı var. Umarım yeni yıl ekonomik açıdan daha iyi sonuçlar getirir. 5 yılda bütçeyi en verimli şekilde kullandık ve har vurup harman savurmadık. Umarım yeni bütçe, Karşıyakamızda güzel hizmetleri yapmamıza vesile olur" dedi.

İZMİR, ()

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