Karşıyaka'dan ihracata destek

KARŞIYAKA Belediyesi, Akademi Karşıyaka Birimi bünyesinde 'İhracatı Destekleme ve İşletme Büyütme Merkezi' kurdu. İhracatla büyümeyi ve gelişmeyi hedefleyen işletmelere yol gösterecek olan merkez, Şubat ayında 'İhracat Koçluğu Programı'nı başlatacak.

'Ekonomik Büyüme için İhracat Koçluğu Programı' kapsamında; sırasıyla gıda, giyim, otomotiv, mobilya, ev gereçleri ve tekstili, tarım, makine ve ekipman sektörlerinden her ay 20'şer işletmeye ücretsiz koçluk hizmetleri verilecek. Programda, sektörlerinde ihracat ve yöneticilik deneyimine sahip, tamamıyla gönüllülük ve sosyal girişimcilik esası ile çalışacak olan işletme koçları görev alacak. Önümüzdeki süreçte, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere, birçok ulusal ve uluslararası kurumdan da uzmanlık desteği sağlanacak.

İLK HEDEF 30 BİN DOLARLIK İHRACAT

Karşıyaka öncelikli olmak üzere, İzmir genelindeki KOBİ ve kooperatif işletmeleri programa başvuru yapabilecek. Katılımcılar ise önce İşletme İhracat Kapasitesi Ölçüm Anketi, ardından da mülakat ile belirlenecek. Seçilecek işletmelere 12 ay koçluk hizmeti sağlanırken; her birinin, en fazla üç ay içinde, en az 30 bin dolar ihracat gerçekleştirmesi hedeflenecek. Programa ilişkin, 0 232 362 57 77 ve 0 544 8851633 numaralı telefonlardan detaylı bilgi alınabilecek.

Bu programla hem yerelde kalkınmaya hem de ülke ekonomisine somut katkılar sağlanacağını vurgulayan Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Akademi Karşıyaka Birimimiz bünyesinde, ihracat kapasitesi olan ancak danışmanlığa ihtiyaç duyan işletmeler için 'İhracatı Destekleme ve İşletme Büyütme Merkezi' projesini hayata geçiriyoruz. Merkezimizin ilk çalışması olan İhracat Koçluğu Programı ile işletmelere rehberlik edecek, yerelden dünyaya açılan yola birlikte çıkacağız. 18 Şubat'ta başlayacak programa başvuruları bekliyoruz" dedi.

İZMİR, ()

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