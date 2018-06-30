Karşıyaka'da yaz okulları başlıyor

KARŞIYAKA Belediyesi tarafından, her yaştan Karşıyakalıları kültür, sanat ve spor etkinlikleriyle buluşturmak amacıyla düzenlenen 'Yaz Okulları' başlıyor. Toplam 21 branştaki kurslara, 7 farklı tesis ev sahipliği yapacak.

Yaz döneminde hem çocukların hem de yetişkinlerin keyifli ve nitelikli vakit geçirmesini sağlamak için çalışan Karşıyaka Belediyesi, 3 Temmuz Salı günü 'Yaz Okulları'nın açılışını yapacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda saat 11.00'de başlayacak tören; halk oyunları, zumba ve cimnastik gösterileri ile renklenecek.

Yaz Okulları kapsamında; Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü bünyesinde basketbol, voleybol, futbol, jimnastik, okçuluk, yüzme, bale, kano, judo, masa tenisi ve hentbol kursları başlatılacak. Dersler branşlarına göre, Karşıyaka Belediyesi Yüzme Havuzu ile Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka, 1912 Zühtü Işıl ve Muharrem Candaş Spor Salonlarında yapılacak. Kayıtları devam eden spor kursları için www. karsiyaka.bel.tr adresli internet sitesinden ve 0232 324 73 63'ten detaylı bilgi alınabilecek.

RENKLİ KURSLAR

Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Latin dansları, halk oyunları, yoga, pilates, drama, satranç, akıl ve zeka oyunları, tango, sirtaki ve zumba kursları da yaz aylarına renk katacak. İsmail Cem Kültür Merkezi, Bülent Ecevit Kültür Merkezi, Ahmet Piriştina Kültür Merkezi'nde açılan ve kayıtların dolduğu kurslar, 31 Ağustos'a kadar devam edecek.

EN GÜZEL YAZ KARŞIYAKA'DA

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Çocuklarımız için tatil dönemini verimli ve keyifli hale getirmek, yetişkinlerin de sıcak yaz aylarında eğlenceli aktivitelerle buluşmasını sağlamak amacıyla kurslarımızı başlatıyoruz. Toplam 21 branştaki kurslarımızla birlikte, 7 tesisimiz yaz boyunca halkımızın hizmetinde olacak. En güzel yaz, bu sene de Karşıyaka'da yaşanacak. Kurslarımıza keyifli bir başlangıç yapacağımız açılış törenine, tüm yurttaşlarımızı bekliyoruz" dedi.

İZMİR, ()

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