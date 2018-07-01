Karşıyaka'da yaz konserleri başlıyor

KARŞIYAKA Belediyesi, 4 Temmuz'dan itibaren her hafta ilçenin farklı bir yerinde, sevilen sanatçı ve müzik topluluklarını vatandaşlarla buluşturacak.

Geçen yıl büyük ilgi gören 'Park Konserleri'ni bu yaz da sürdüren Karşıyaka Belediyesi, ilk etkinliği 4 Temmuz Çarşamba akşamı Girne Kültürpark’ta gerçekleştirecek. Saat 21.00’de başlayacak konserde Türk Halk Müziği Sanatçısı Vildan Turan Akıncı sahne alacak. 11 Temmuz’da Zübeyde Hanım Mahallesi KSK 100. Yıl Meydanı’nda yapılacak ikinci konserde Gökhan Göçmen müzik şöleni sunacak. Bostanlı Mahallesi Gode Cengiz Parkı’nda 18 Temmuz Çarşamba akşamı düzenlenecek konserde ise Küba rüzgarları esecek. Zeynep İleri ve Ibis Maria Guarnaluse Arce, Karşıyakalılara unutulmaz bir gece yaşatacak. Ayın son etkinliği de 25 Temmuz’da Bahariye Mahallesi İZBAN İstasyonu yanındaki Karşıyaka Belediye Orkestrası’nın konseri olacak. Park Konserleri, 'Yaz Geceleri de Güzel' sloganıyla, her hafta Karşıyaka’nın başka bir noktasında müzikseverler ile buluşmaya devam edecek.

İZMİR, ()

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