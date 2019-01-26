Karşıyaka'da yarıyıl coşkusu

KARŞIYAKA Belediyesi Evrensel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü, yarıyıl tatilinde çocukları renkli etkinliklerle buluşturuyor.

Karşıyaka Belediyesi Evrensel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü'nde, etkileşimli hikaye, dino, boyaların renkli dünyası, kilim ve kelebeğin başkalaşımı başlıklı atölyelere katılan çocuklar, hem öğrenme hem de eğlenme imkanı buluyor. Etkinlik programına ilişkin, 0537 659 38 05 numaralı telefondan detaylı bilgi alınabiliyor.

ÜCRETSİZ TİYATRO OYUNLARI

Karşıyaka Belediyesi ayrıca, yarıyıl tatilindeki öğrenciler için ücretsiz tiyatro gösterimleri düzenliyor. 21 Ocak'ta başlayan gösterimler; 29 Ocak saat 11.00 ve 14.30'da Ahmet Piriştina Kültür Merkezi'nde 'Sağlıksız Kral' oyunu ile devam edecek. 31 Ocak'ta Deniz Baykal Kültür Merkezi'nde 'Uzun Kuyruk', 1 Şubat'ta Çarşı Kültür Merkezi'nde 'Çizmeli Kedi ve Sihirli Şarkı', aynı saatlerde perde açacak.

İZMİR, ()

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