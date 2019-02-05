Karşıyaka'da türkü günleri

KARŞIYAKA Belediyesi tarafından 21 Şubat- 3 Mart tarihleri arasında bu yıl ikinci kezdüzenlenecek 'Karşıyaka Türkü Günleri'ne, Edip Akbayram, Leman Sam ve Sabahat Akkiraz'ın da aralarında yer aldığı sevilen sanatçılar konuk olacak.

Bostanlı Suat Taşer Sanat Merkezi'nin ev sahipliğindeki 2. Karşıyaka Türkü Günleri, 21 Şubat Perşembe saat 20.30'da, Mehmet Erdem ve Deniz Türkan konseriyle açılacak. Organizasyon, 22 Şubat'ta Leman Sam, 23 Şubat'ta Erkan Oğur, İsmail Hakkı Demircioğlu ve Mikail Aslan, 24 Şubat'ta Edip Akbayram konserleriyle devam edecek. 25 Şubat'ta Kardeş Türküler, 26 Şubat'ta Resul Dindar, 27 Şubat'ta Ahmet Aslan ve Jehan Barbur, 28 Şubat'ta ise Grup Abdal'ın müzikseverler ile buluşacağı Türkü Günleri; 3 Mart'ta Sabahat Akkiraz ve Erdal Erzincan'ın sunacağı türkü şöleniyle final yapacak.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Kültür ve sanat kenti haline getirdiğimiz Karşıyakamızda, seçkin organizasyonlara imza atmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da muhteşem konserlerin gerçekleşeceği Türkü Günlerimize; sanata, müziğe, türkülere gönül veren herkesi bekliyoruz" dedi.

Organizasyona ilişkin, 0 232 362 61 61 numaralı telefondan detaylı bilgi alınabilecek.

İZMİR, ()

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