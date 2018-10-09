Karşıyaka'da tiyatro şöleni başlıyor

KARŞIYAKA Belediye Tiyatrosu, 2018-2019 sezonunda 4 farklı oyunla tiyatroseverlerin karşısında olacak. Perdeler 11 Ekim'de 'Islak Ekmek' ile açılırken, 'Yanık Zaman Madımak' ve çocuk oyunları 'Heidi' ile 'Küçük Büyük Sevgiler' de sezon boyunca farklı tarihlerde sahnelenecek.

Aralıksız 23 yıldır kentin kültür ve sanat yaşamına katkı sunan Karşıyaka Belediye Tiyatrosu, yeni sezonda da her yaştan sanatseverlere tiyatro şöleni yaşatacak. Türk edebiyatının unutulmaz değerlerinden Samim Kocagöz'ün kaleme aldığı 'Islak Ekmek' adlı oyun; 11 Ekim, 15 Kasım ve 14 Aralık tarihlerinde, Ziya Gökalp Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. Sezonun diğer yetişkin oyunu 'Yanık Zaman Madımak' ise 21 Kasım ve 12 Aralık'ta Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'nde sahneye taşınacak.

MÜZİKLİ OYUNLAR

Karşıyaka Belediye Tiyatrosu, yeni dönemde çocukları da iki farklı müzikli oyunla tiyatroya doyuracak. 5-10 yaş grubuna yönelik 'Heidi' oyunu; 3 Kasım, 24 Kasım ve 8 Aralık'ta Ziya Gökalp Kültür Merkezi'nde olacak. 6-12 yaş aralığına yönelik 'Küçük Büyük Sevgiler' oyunu de 17 Kasım, 1 Aralık ve 15 Aralık'ta aynı kültür merkezinde izleyicileriyle buluşacak. Topluluk, ocak ayından sonra da sevilen oyunlarıyla farklı tarihlerde tiyatroseverlerin karşısına çıkmaya devam edecek.

İZMİR, ()

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