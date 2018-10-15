Karşıyaka'da ‘takas şenliği’

KARŞIYAKA Belediyesi, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu güçlendirmek amacıyla 20 Ekim’de ‘Takas Şenliği’ düzenleyecek. Etkinlikte buluşacak katılımcılar, kullanmadıkları eşyaları getirip, ihtiyaç duydukları diğer eşyalar ile takas edebilecek.

Daha önce büyük ilgi gören ‘Takas Şenliği’, Karşıyaka Belediyesi tarafından 20 Ekim Cumartesi günü bir kez daha gerçekleştirecek. Başka Bir Okul Mümkün İzmir Kooperatifi işbirliği ile yapılacak organizasyon, Bostanlı Suat Taşer Sanat Merkezi’nin önünde saat 15.00’te başlayacak. Vatandaşların evlerinden getirecekleri eşyalar, puanlama usulüne göre derecelendirilecek ve elde edilen puana göre diğer eşyalarla değiştirilebilecek.

Dayanışma ruhunu geliştirmeyi amaçlayan organizasyonda; oyuncaktan kitaba, giysiden dekoratif ev aksesuarlarına kadar pek çok farklı eşya statlarda takasa sunulacak. Stantlarda kalacak ürünler de belediye ve kooperatif aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Tüm vatandaşlara açık olan organizasyon için 399 43 39 numaralı telefondan da detaylı bilgi alınabilecek.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Kültürümüzde ve kimliğimizde var olan dayanışma ruhunu, bu etkinlikle bir kez daha canlandıracağız. Karşıyaka farkıyla, daha önce gerçekleştirdiğimiz organizasyon gibi çok başarılı ve anlamlı bir buluşmaya imza atacağımıza inanıyoruz. Vatandaşlarımızla birlikte mutlaka çocuklarımızı da şenliğimize bekliyoruz" dedi.

İZMİR, ()

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