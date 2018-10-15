Karşıyaka'da milli atlet adaylığa hazırlanıyor

İZMİR'de Karşıyaka Belediye Başkan aday adayları arasında sürpriz bir isim daha yer aldı. 'Rüzgarın kızı' olarak bilinen milli atlet Semra Aksu. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin CHP'li üyesi olan Aksu, CHP Genel Merkezi'nin görev vermesi halinde bundan kaçmayacağını belirtti.

Spora 14 yaşında atletizmle başlayan Semra Aksu, kariyerine sayısız başarı sığdırdı. 56 yaşındaki milli atletin adı, bu kez aldığı sayısız madalya ile değil de CHP'den Karşıyaka Belediye Başkan aday adaylığı ile gündeme geldi. Karşıyaka'nın sporcusu olduğunu söyleyen Semra Aksu, adının çok sık başkan aday adaylığı için telaffuz edildiğini ve kendisini bu konuda arayanların olduğunu belirtti. CHP Genel Merkezi'nin görev vermesi halinde bundan kaçmayacağını kaydeden Semra Aksu, adaylık konusunda resmi başvuru yapıp yapmayacağı konusunda henüz net bir karara varamadığını aktardı. Aksu, "Genel merkez bana böyle bir görev verirse çok mutlu olurum. Ben Karşıyakalıyım, Karşıyaka'nın sporcusuyum. Çiğli de benim için çok değerli ama beni özellikle Karşıyaka'dan arayan çok insan var. Adımın belediye başkan adayları arasında olduğunu söylüyorlar. Bir teveccüh var. Genel merkez böyle bir görev verirse, ben bundan kaçmam. Aday adaylık başvurusu konusunda henüz net bir karar veremedim ama henüz süre var, düşüneceğim" diye konuştu.

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, ()

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