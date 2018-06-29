Karşıyaka'da Madımak anması

KARŞIYAKA Belediyesi, 2 Temmuz 1993 tarihinde Pir Sultan Abdal Şenlikleri'ne katılmak üzere Sivas'a giden ve kaldıkları Madımak Oteli'nde yanarak can veren sanatçı ve aydınları özel bir geceyle anacak. 'Sivas'ın Ortasında Dünya Yanıyor' başlıklı etkinlikte, şiir sunumu ve tiyatro gösterimi yapılacak.

Karşıyaka Belediyesi Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek gece, 2 Temmuz Pazartesi saat 20.30'da başlayacak. Karşıyaka Belediyesi Şiir Atölyesi Eğitmeni, Şair ve Yazar Veysel Çolak'ın konuşmasının ardından; Aslıhan Tüylüoğlu, Canan Gürtunca Sanlı, Gülşen Ersan, Neda Olsoy ve Semiha Taş Özenç sahne alacak. Nâzım Hikmet'ten, Madımak Oteli'nde yanarak yaşamını yitiren Behçet Aysan ve Metin Altıok'tan, bu olaya tanık olan Hidayet Karakuş'tan şiirler seslendirilecek.

YİTİRİLEN CANLAR ANISINA

Saat 21.00'de de Karşıyaka Belediye Tiyatrosu 'Yanık Zaman Madımak' oyununu sahneleyecek. Adil Bozkurt'un yazdığı, Zekeriya Hocalar'ın yönettiği oyun; dekoru, kostümleri, müzikleri ve koreografisiyle seyirciyi 2 Temmuz 1993'e götürecek. Madımak Oteli'nin yakılmasıyla yaşamını yitirenler anılacak. Etkinlik, halka açık ve ücretsiz olacak.

"UNUTTURMAYACAĞIZ"

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Sivas katliamı, Türkiye'nin üzerinde kara bir lekedir. Gericilerin yaptığı bu katliam insanlığa karşı bir suçtur ve asla zaman aşımına uğrayamaz. Madımak'ta yaşananları asla unutmayacağız ve unutturmayacağız. Bu duruşumuzu bir kez daha göstermek ve yitirdiğimiz canlarımızı anmak için, 2 Temmuz akşamı Hikmet Şimşek Sanat Merkezimizde buluşalım" dedi.

İZMİR, ()

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