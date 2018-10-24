Karşıyaka'da Cumhuriyet coşkusu yaşanacak

CUMHURİYET'in 95'inci kuruluş yıl dönümü, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde coşkuyla kutlanacak. Karşıyaka Belediyesi 28 Ekim'de Karşıyakalılar'ı fener alayında buluştururken, üç akşam üst üste konserler gerçekleştirilecek.

Karşıyaka Belediyesi'nin Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri, 28 Ekim Pazar günü saat 19.00'da Fener Alayı ile başlayacak. Belediye hizmet binası önünde toplanacak Karşıyakalılar, ellerinde Türk Bayrakları, meşaleler ve pankartlarla, Karşıyaka Çarşısı'na yürüyecek. Coşkulu kalabalığa, Karşıyaka Belediye Bandosu da eşlik edecek. Yürüyüş Karşıyaka İskele'de son bulacak.

ÜÇ AKŞAM KONSER COŞKUSU

Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'ndeki konser şöleni ise 28 Ekim saat 20.00'de, Parlamenterler Kültür Sanat ve Türk Müziği Derneği Türk Müziği Korosu ile başlayacak. 29 Ekim'de Karşıyaka Oda orkestrası (KODA), Şef Oğuzhan Kavruk yönetiminde, tanınmış solistlerle birlikte sanatseverlerin karşısında olacak. Bostanlı Suat Taşer Sanat Merkezi'ndeki 'Tüm Korolarımızla Cumhuriyet Konseri' de 30 Ekim Salı akşamı gerçekleşecek. Öte yandan, Araştırmacı Yazar Metin Aydoğan, 29 Ekim saat 17.00'de, Cumhuriyet Söyleşisi ile Çarşı Kültür Merkezi'nde Karşıyakalılar ile buluşacak.

"CUMHURİYET'İN BEKÇİLERİYİZ"

Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine tüm İzmirlileri davet eden Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 'En büyük eserim' dediği Cumhuriyet'in 95. yılını, Karşıyakamıza yakışan bir coşkuyla, birlik ve beraberlik içinde kutlayacağız. Cumhuriyet'in yılmaz bekçileri olduğumuzu bir kez daha göstermek için, tüm İzmirlileri etkinliklerimize bekliyoruz" dedi.

İZMİR, ()

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