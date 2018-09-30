Karşıyaka'da aşure dağıtıldı

KARŞIYAKA Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Aşure Günü etkinliği gerçekleştirildi.

Karşıyaka Belediyesi'nin geleneksel Aşure Günü etkinliği Karşıyaka İZBAN İstasyonu yanında, Ahmet Piriştina Rekreasyon Alanı üzerinde gerçekleşti. Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, eşi Zehra Akpınar, Karşıyaka Müftüsü İsa Gürler, CHP İlçe Başkanı Uğur Yıldırım, Alevi Bektaşi Kültürünü Yaşatma Derneği Başkanı Zihni Çabuk, meclis üyeleri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Dualar eşliğinde karılan kazandan, yaklaşık 10 bin kişiye aşure dağıtıldı, dostluk ve barış mesajları verildi. Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar aşurenin barışın, kardeşliğin ve bölüşmenin simgesi olduğunu, bolluk ve bereket getirdiğini vurgulayarak, "Adaletli olacağız, onun için hesap verebilecek cesarette olacağız. Bilimi, sanatı yaşamın odak noktası haline getireceğiz. Aşurenin içindeki onlarca farklı ürün tek bir tadı ortaya çıkartıyor ve şu mesajı veriyor: Hangi dilden, hangi dinden, hangi alt kimlikten olursan ol yeter ki insan ol, adam ol, yeter ki Türkiye Cumhuriyetinin bölünmez bütünlüğüne sahip çık. Aşuremiz bereketli olsun" dedi.

İZMİR, ()

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