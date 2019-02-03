Karşıyaka Çocuk Kulübü'nde yeni dönem

KARŞIYAKA Belediyesi Çocuk Kulübü'nde yeni dönem kurs kayıtları 4 Şubat'ta başlıyor.

Karşıyakalı çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla faaliyetlerini sürdüren Karşıyaka Belediyesi Vecdi Altay Çocuk Kulübü, 2018 - 2019 ikinci eğitim dönemini 8 branştaki ücretsiz kurslarla açacak. Karşıyakalı çocuklar için; eğlenceli fen, akıl ve zeka oyunları, karikatür, yaratıcı drama, resim, el sanatları, diksiyon ve İngilizce drama kursları düzenlenecek.

Kayıtların 4 Şubat Pazartesi günü başlayacağı ücretsiz kurslar için, Çarşı Kültür Merkezi'nde kulübe başvuru yapılabilecek. Her branşta uzman eğitmenler tarafından verilecek kurslar sayesinde, hem çocukların eğitim ve sosyal yaşamlarına katkı sağlanacak hem de yeteneklerinin keşfedilmesine imkan tanınacak.

İZMİR, ()

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