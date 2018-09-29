Karşıyaka Çarşısı sanata doydu

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde düzenlenen 'Sokakta Sanat' etkinliğinde, 200 metre uzunluğundaki Karşıyaka Çarşısı'nda sokak sanatları performansları sergilendi. Vatandaşlar, çarşı boyunca sergilenen dans, müzik, canlı heykel, pandomim ve sokak tiyatrosu performanslarına büyük ilgi gösterdi.

Karşıyaka Belediyesi'nin düzenlediği, 'Sokakta Sanat' etkinliğinde, Karşıyaka Spor Kulübü'nün taraftar grubuna da ismini veren ünlü Karşıyaka Çarşısı'nda, çeşitli sokak sanatlarından performanslar sergilendi. Vatandaşlar, özellikle Karşıyaka İZBAN Durağı önünde, 'Efe' konseptiyle sergilenen canlı heykel performansına ve PTT önündeki pandomim gösterisine büyük ilgi gösterdi. Çarşıdan geçen birçok kişi, canlı heykellerle selfie çektirip, önlerindeki yardım kutularına attıkları paralarla maddi destekte bulundu. Yaklaşık 200 metre uzunluğundaki çarşı boyunca, saat 17.30'da başlayıp 20.00'da sona eren etkinliklerde, sokak tiyarosu, dans, ritim ve halk oyunları gibi birçok sokak sanatından performanslar sergilendi. Çocuklar, göz alıcı renklere boyanan canlı heykelleri merakla izlerken, pandomim gösterisinin mizahi kompozisyonunda da kahkahalara boğuldu.

Davut CAN / İZMİR, ()

FOTOĞRAF