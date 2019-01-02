'Karpal tünel sendromuna' dikkat

ANTALYA, () - MEMORIAL Antalya Hastanesi Nöroloji Bölümü'nden Uz. Dr. Yılmaz Niyazi Yazman, her yaş grububda görülen önemli bir bilek rahatsızlığı olan her 'karpal tünel sendromu'nun daha çok orta yaş grubundaki kadınlarda ortaya çıktığı söyleid.

Memorial Antalya Hastanesi Nöroloji Bölümü'nden Uz. Dr. Yılmaz Niyazi Yazman, her yaş grubunda görülebilen 'karpal tünel sendromu'nun en çok orta yaş grubundaki kadınlarda ortaya çıktığını kaydetti. Rahatsızlığın öncelikle sık kullanılan el bileğini etkilediğini belirten Dr. Yılmaz Niyazi Yazman, rahsızlığın hastaların yüzde 50'sinde, her iki el bileğinde oluştuğunu vurguladı. Hastalığın ilerlediği ve tedavinin geciktiği durumlarda, parmaklarda güç kaybı yaşandığına değinen Dr. Yazman, "El bilek sinirlerini olumsuz etkileyebilecek hareketlerden kaçınmak ve düzenli egzersiz yapmak, hastalıktan korunmada önemli rol oynuyor" dedi.

Karpal tünel sendromu, elin önemli sinirlerinden biri olan 'median' sinirinin el bileğinde sıkışması sonucu ortaya çıktığına değinen Dr. Yılmaz Niyazi Yazman, şunları kaydetti:

"En sık belirtileri; baş parmak, işaret parmağı ve orta parmaklarda genellikle geceleri aralıklarla ortaya çıkan uyuşma, karıncalanma, yanma gibi şikayetlerdir. Hasta bu nedenle uykudan uyanır ve ellerini sallayarak rahatlatmaya çalışır. Hastalığın ilerlediği durumlarda, zamanla ellerde ve parmaklarda güçsüzlük meydana gelir ve şikayetler diğer elde de başlayabilir. Bunun yanında karıncalanma ve uyuşma artar, devamlılaşır ve başparmakta kuvvetsizlik başlar. Çok ileri evrelerde ise başparmak tarafındaki kasta erime görülebilir."

GEBELİKTE BAŞLAYIP, DOĞUMLA BİTEBİLİR

Dr. Yılmaz Niyazi Yazman, karpal tünel sendromu; hamilelik döneminde başlayıp, yalnızca bu süreçte devam eden ve doğum sonrasında kendiliğinden düzelebilen bir seyir de gösterebildiğini ifade etti. Hastalığın erken dönemde anne adayında, sabahları orta parmakta uyuşma ve karıncalanma ile belirti verdiğine işaret eden Dr. Yazman, "Bu durum, parmakların hareket ettirilmesi ile ortadan kalkar. Karpal tünel sendromu olan ve şikayetleri olan gebelerde egzersiz ve yaşam şekli değişiklikleri önemlidir. El ve el bileğini zorlayıcı hareketler yapmamak, el bileğini dinlendirmek için istirahat ateli kullanmak, tuz ve su alımı ile kilo dengesini kontrolde tutmak, el bileği egzersizleri yapmak, hastalığın olumsuz etiklerini azaltacaktır" dedi.

BELİRTİLERİ BOYUN FITIĞI İLE KARIŞTIRILABİLİR

El-bilek hastalığının diğer sinirleri etkileyen hastalıklar ile karıştırabileceğine değinen Dr. Yazman, özellikle boyun fıtıkları belirtilerinin buna dahil olduğunu söyledi. Sinir sistemini etkileyen şeker hastalığı, tiroit hastalığı, romatoid artrit, kronik böbrek yetmezliği gibi diğer metabolik hastalıkları olanlarda karpal tünel sendromu daha çok geliştiğini anlatan Dr. Yazman, "Karpal tünel sendromunun teşhisi EMG ile konulmaktadır. EMG ile hastalığın seviyesi hakkında da fikir edinilir. Karpal tünel sendromu çok hafif düzeyde ise el bileği atelleri kullanılabilir. Bunun yanında el bileğini zorlayıcı aktivitelerden kaçınmak da hastalığın ilerlemesini önleyebilir. Tedavide el bileğinden uygulanan tetik nokta enjeksiyonu da hafif düzeydeki hastalarda yararlı sonuçlar vermektedir" diye konuştu.

ELLERİ ZORLAYICI HAREKETLERE DİKKAT

El bileğinin tekrarlayıcı ve zorlayıcı hareketleri, karpal tünel sendromu oluşumu için önemli bir risk olduğuna değinen Dr. Yılmaz Niyazi Yazman, "Bu nedenle el bileğinin sürekli kullanıldığı bazı meslek grupları olan marangozlar, bahçe işleri ile uğraşanlar ve çiftçiler, hayvancılık ile uğraşan kişiler, ev kadınları ve el işi yapanlar, fabrika işçileri ile uzun süre bilgisayar başında çalışanlarda, sinir harabiyeti ortaya çıkmaktadır" dedi.

EGZERSİZ YAPIN

Dr. Yılmaz Niyazi Yazman, el bileğini doğru kullanmak için ise şu öneriler de bulundu:

"Bilgisayar kullanımında uygun mouse tercih edin, bileğe yük bindirecek şekilde masaya dayanarak çalışmayın, ağır yük kaldırmayın, el işi yaparken dikkat edin ve elde çamaşır sıkma gibi işlemlerden kaçının ya da bileğinizi zorlamamaya özen gösterin, el bileğini kuvvetlendirici özelliği olan ve gün içinde 10'ar kez tekrarlayın. Bileklerinizi düz tutup, parmaklarınızı kendinize çekin ve bu şekilde 5 saniye (5'e kadar sayın) tutup parmaklarınızı eski haline getirin. Parmaklarınızı sıkıp elinizi yumruk yapın, sonra yumruğunuzu aşağı doğru bükün. Bu hareketi yaparken de 5'e kadar sayın ve daha sonra bileklerinizi düz tutun ve parmaklarınızı gevşetin."

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