Karnından 6 kilo ur çıkarıldı

BALIKESİR’in Bandırma ilçesinde aşırı kilo kaybı ve şiddetli ağrı nedeniyle hastane giden Emine Bektaş’ın karnından 15 santimetre çapında ve yaklaşık 6 kilo ağırlığında ur çıkarıldı.

Ameliyatı gerçekleştiren Bandırma Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Orhan Akkaya, Emine Bektaş'ın kendilerine karın şişliği ve ağrı problemiyle başvurduğunu söyledi. Op. Dr. Akkaya yaptığı açıklamada "26 yıldır bu mesleği yapıyorum. Bugün kadınlarda sıkça görülen ve tedavisi çok kolay olan miyom ameliyatını yaptık. Hastamız Emine Bektaş, 48 yaşında ve menopoza girmiş. Miyom büyük boyda olduğu için çok ihmal edilmiş. Hastamız polikliniğimize karın şişliği ve karın ağrısı şikayetiyle başvurdu. İlk bakışta 6-7 aylık gebelik görüntüsü vardı. Daha sonra ultrason ile miyom olduğunu tespit ettik. Bütün tetkikleri yaptıktan sonra da ameliyatı gerçekleştirdik. Bu miyom kendi kas dokusunda geliştiği için genelde iyi huyludur. Ameliyat 2 saat sürdü. Gayet başarılı bir ameliyat gerçekleşti. Çıkarttığımız kitle yaklaşık 6 kilogram ağırlığında. Miyomlar kanla beslendiği için hastamız da kansızlık söz konusu ve 5 ünite de kan vermiş olduk. İlk 24 saat hastanemiz de istirahat ettikten sonra taburcu işlemi gerçekleşecek. Benim tavsiyem, 35 yaşından sonra kadınların en az yılda 2 defa doktor kontrolüne gelmeleri gerekir" dedi.

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