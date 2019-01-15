Karne hediyesi; ücretsiz paten keyfi

İZMİR'de velileri ve karneleri ile Büyükşehir Belediyesi'nin Olimpik Buz Sporları Salonu'na gelen öğrenciler, 19-25 Ocak tarihleri arasında ücretsiz buz pateni yapabilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda hizmete aldığı Buz Sporları Salonu, bu yıl yine sömestr tatiline giren öğrencilere 'karne hediyesi' verecek. Karnesini velisiyle birlikte getiren ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan minikler ile gençler, 19 Ocak Cumartesi ile 25 Ocak Cuma günleri arasında buz pistinde ücretsiz olarak kayarak yoğun geçen dönemin stresini atacak.

Buz pistinde kaymak isteyen öğrenciler, 13.00-16.40 saatleri arasında karnesini velisiyle birlikte getirip bu ücretsiz hizmetten yararlanabilecek. Sabah 09.00 ile 13.00 arasında ve 16.40'den sonra ise salonda Büyükşehir Belediyesi'nin Buz Pateni, Buz Hokeyi, Senkronize takım sporcuları ile engelli vatandaşlar ve Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal projelerinde yer alan erişimi kısıtlı çocukların antrenmanları yapılacak.

İzmirli ailelerin gözde mekanlarından biri haline gelen ve özellikle çocuklardan büyük rağbet gören İzmir Büyükşehir Belediyesi Buz Sporları Salonu'nun, okulların kapandığı ilk günden itibaren yine dolması bekleniyor.

İZMİR, ()

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