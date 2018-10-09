Karnaval Şehirleri Federasyonu, Yalova’da buluşuyor

FECC’nin (Avrupa Karnaval Şehirleri Federasyonu) Bosna-Hersek Cumhuriyeti’nin Mostar ve Caplinjia kentlerinde gerçekleştirdiği genel kurulu sonrasında, diğer toplantının Yalova’da yapılmasına karar verildi.

Geçtiğimiz yaz sezonu içinde YAFEM Türk Boyları Kültür Şölenine katılmak üzere Yalova’ya gelen Avrupa Karnavallar Şehirler Birliği Federasyon Başkanı Lars Algell, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile görüşmüş ve kentte yapmış olduğu izlenimlerin ardından olumlu düşüncelerle ayrılmıştı. Yapılan bu görüşmenin ardından Bosna-Hersek Cumhuriyeti’nin Mostar ve Caplinjia kentlerinde gerçekleştirdiği genel kurul toplantısına katılan FECC Türkiye temsilcisi Özer Koyuncu, 10-18 Haziran tarihleri arasında Yalova Belediyesi’nin destekleriyle toplantının Yalova’da yapılmasına karar verildiğini açıkladı.

OLUMLU İZLENİMLERLE AYRILDILAR

Yalova’yı ziyaret eden Avrupa Karnavallar Şehirler Birliği Federasyon Başkanı Lars Algell’ın olumlu düşüncelerle kentten ayrıldığını belirten Koyuncu, “Uzun süredir bu toplantının Yalova’da gerçekleşmesi için çalışma arkadaşlarımızla büyük çaba sarf ediyorduk. En son yaz sezonu içinde kentimizde yapılan etkinlikleri yerinde görmesi için Avrupa Karnavallar Şehirler Birliği Federasyon Başkanı Lars Algell’ı davet ettik. Kendisi kısa sürede ilimizi tanıma ve gezme imkanı buldu. Bu süre zarfında etkinlikleri izleyerek olumlu izlenimlerini bize aktardı. En son olarak ise Belediye Başkanımız Vefa Salman ile görüşerek destek alarak kentimizden ayrıldı” dedi.

10-18 HAZİRAN TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK

2019 yılında yapılacak toplantı için İtalya’nın Verona şehriyle yarıştıklarını belirten Koyuncu, “Bosna-Hersek Cumhuriyetinin Mostar ve Caplinjia kentlerinde gerçekleşen ve 2019 yılı için planlanan toplantı için iki aday vardı. Bunlardan biri İtalya’nın Verona şehri ile Yalova’ydı. Bizler yapmış olduğumuz sunum, görsel tanıtımlarımız ve Belediye Başkanımızın iki kere üst üste yayınlanan mesajıyla ne kadar istekli olduğumuzu gösterdik. Yapılan değerlendirmeler ve görüşmeler sonrasında toplantının 10-18 Haziran 2019 tarihinde Yalova’da yapılmasına karar verildi” dedi.

300 TEMSİLCİ GELECEK

Yapılacak olan bu toplantıyla 300’e yakın temsilcinin Yalova’ya geleceğini belirten Koyuncu, “Kentimizde gerçekleşecek olan bu toplantıya Dünya’nın birçok yerinden yaklaşık 300’e yakın temsilci gelecek tüm masraflarını kendilerini karşılayacak. Bizler sadece ulaşımlarını kentimizin tanıtımında önemli rol oynayan yerleri gezmelerini sağlayacağız. Kentimizde geçirecekleri 1 hafta boyunca olumlu izlenimlerle döneceklerine inanıyorum. Böylelikle kentimizde de büyük bir karnaval yapma imkanı bulabileceğiz” dedi.

“YALOVA’NIN TANITIMINA KİM KATKI SAĞLIYORSA YANINDAYIM”

Yapılacak olan toplantının Yalova’ya verilmesinden dolayı oldukça mutlu olduğunu belirten Başkan Salman, “Bu yapılacak olan toplantılar ilimizin tanıtımı açısından oldukça önem arz ediyor. Dünyanın birçok noktasından temsilciler ilimize gelerek burada bir hafta geçirecekler. Bu kentimiz için oldukça büyük bir fırsat ve bunu en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Yalova Belediyesi olarak toplantıya desteklerimizi vereceğiz. Her zaman dediğim gibi Yalova’nın tanıtımına kim katkı sağlıyorsa bu kentin aşığı olan Vefa Salman kimliğimle ve Belediye Başkanı sıfatımla her zaman yanındayım. Burada emeği geçen başta YAFEM Başkanı, FECC Türkiye Temsilcisi Özer Koyuncu’ya ve ekip arkadaşlarına yapmış oldukları bu hizmetten dolayı teşekkür ederim” dedi.

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