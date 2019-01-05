‘Karma Resim Sergisi’ne yoğun ilgi

ANKARA, () - YENİMAHALLE Belediyesi, Onkoloji Hastanesi’nde tedavi gören hastalar yararına ortaklaşa düzenlediği ‘Karma Resim Sergisi’ne ev sahipliği yaptı.

3-9 Ocak tarihleri arasında Başkentlilerin beğenisine sunulacak olan sergi klasik, müzik dinletisi ile başladı. Katılımcı sanatçıların resim çalışmaları yanında yağlı boya, sulu boya, filografi, kağıt ve alüminyum rölyef, fotoğraf, ebru sanatlarına ait 60 adet çalışmanın sergilendiği ‘Karma Resim Sergisi’ne Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fevzi Altuntaş katıldı. Onkoloji hastanesinde tedavi gören hastaların ve yakınlarının, sanatçılardan aldığı eğitim sonrası ortaya çıkardığı birçok çalışmanın da katılımcılarla buluştuğu serginin açılışı Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi Hikmet Çetinkaya Sergi Salonu’nda yapıldı.

‘ETKİNLİKLER BÜYÜK ÖNEM İFADE ETMEKTEDİR’

Sergiden elde edilen gelirin Onkoloji Hastanesi’nde tedavi gören vatandaşlar için kullanılacağını ifade eden Başkan Yaşar, şunları söyledi:

“Kanser, uzun ve zorlu bir tedavi sürecini gerektiren bir hastalıktır. Ankara dışından gelen hasta yakınlarının yeme içme ve barınma ihtiyaçlarının karşılanması için 2014 yılında hizmete sunduğumuz, 200 yatak kapasiteli, Zübeyde Hanım Konukevi ile binlerce insana destek olduk. Bu vatandaşlarımızın hayata bağlanması, bu sıkıntılı süreç esnasında morallerinin sağlam olması için kültürel ve sanatsal etkinlikler büyük önem ifade etmektedir. Hastalarımıza ve yakınlarına eğitim vererek onları sanatla buluşturan sanatçılarımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”

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