Karla kaplı ilçelerde hayvanlara besin desteği

ADANA Büyükşehir Belediyesi, dondurucu kış koşullarının hüküm sürdüğü Pozantı ilçesinde karla kaplı alanlarda yiyecek bulmakta zorlanan yılkı atları, kuşlar ve köpeklerin beslenmesini sağladı. Belediye görevlileri, yılkı atlarına saman ve yonca, kuşlara elma, köpeklere kuru mama bıraktı.Etkili kar yağışıyla beyaza bürünen Tufanbeyli, Aladağ, Pozantı, Feke, Saimbeyli, Kozan ve Karaisalı ilçelerinde günlük yaşamın kesintiye uğramaması ve yolların açık kalması için mücadele veren Adana Büyükşehir Belediyesi, Başkan Hüseyin Sözlü’nün talimatları doğrultusunda yiyecek bulmakta zorlanan hayvanların da yardımına koştu. Tarım ve Hayvancılık Hizmetler Daire Başkanlığı Hayvan Rehabilitasyon Şubesi ekipleri kar kalınlığının bir metreye eriştiği Pozantı İlçesi’nde ve Akçatekir Yaylası’nda yılkı atları, kuşlar ve köpeklerin beslenmesini sağladı.Belediye ekipleri, karla kaplı alanlarda yılkı atları için saman ve yonca bıraktı, kuşlar için ağaç dallarını elmalarla donattı, sokak köpeklerini kuru mama ile besledi. Yol kenarında saman ve yonca bırakıldığını fark eden yılkı atları, koşarak gelip yemlerle karınlarını doyurdu. Sokak köpekleri ise kartonlar üzerine dökülen kuru mamaları doyasıya yiyerek, açlıklarını giderdi.Dağlık ve ormanlık alanlarda yaban hayatının korunması için seferber olan Adana Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, kış mevsimi boyunca kar yağışının olduğu ilçelerde yabani ve sokak hayvanlarına yemleme ve besin desteğinin devam edeceğini bildirdi.

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