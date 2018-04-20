Kariyer planlama ve meslek tanıtım günleri etkinliği

OSMANİYE, () - OSMANİYE Valiliği himayesinde Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen Osmaniye Kariyer Planlama ve Meslek Tanıtım Günleri'nin bu yıl 4'üncüsü yapıldı.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen programda konuşan İŞKUR İl Müdürü Ahmet Altunkaynak, meslek seçiminin, bir insanın bütün hayatını etkileyeceğini ifade etti. Altunkaynak, "Meslek seçimi yapmadan önce, ilk olarak kendi kişisel özelliklerimizi tanımamız, yeteneklerimizin neler olduğunun farkında olmamız gerekiyor. Mesleğimizde başarılı olmak istiyorsak, kişilik özelliklerimizle uyumlu, yeteneklerimizle uyumlu meslekleri tercih etmeliyiz" diye konuştu. Meslek seçiminde meslekleri tanımanın da önemini vurgulayan Altunkaynak, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmasının devamında, "Hangi işi yapıyorsanız, o işte en iyi olun. Edineceğiniz küçük farklarla kendinizi başkalarından farklı kılın" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından teşekkür belgeleri takdim edildi.

Programın devamında Girişimci Hacer Can, kurmuş oldukları işletme hakkında bilgi verdi. İş-Kur desteği ile girişimcilik belgesi aldığını ifade eden Can, "Kadın girişimcilere tavsiyem; yetenek, ilgi alanı ve piyasa şartlarında ayakta kalabilecek alanları seçin. Hemen başlayın. Mutlaka zorluklar olacaktır, pes etmeyin. İnanmak, başarmanın yarısıdır" diye konuştu.

Osmaniye 4. Kariyer Planlama ve Meslek Tanıtım Günleri programının devamında; Cumhuriyet Başsavcısı Ali İrfan Yılmaz, Girişimci Eğitmen Ali Çetinkaya ve Mühendis Çiğdem Sezer’in meslek tanıtımı konulu konuşmaları, Sıtkı Aslan’ın ‘Başarı ve Mutluluk için Hayata Gülümse', Doç. Dr. Mehmet Murat’ın ‘Beni Nasıl Keşfedebilirim?” başlıklı konuşmaları yer aldı.



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