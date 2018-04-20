'Kariyer amazon' ile kadın istihdamına katkı

İZMİR'de Smyrna İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği (SİMKAD) tarafından kurulan www.kariyeramazon.com sitesi ile iş hayatına girmek isteyen üniversite mezunu kadınlarla işverenler arasında bağlantı kurulacak.

SİMKAD tarafından yürütülen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadın İstihdamını Arttırma Projesi, iş hayatına katılmak isteyen kadınlar ile iş gücü arayan işverenleri biraraya getirerek kadın istihdamına katkı sağlamayı hedefliyor. Türkiye'de erkeklerin istihdama katılma oranının kadınlardan yaklaşık 2 kat daha fazla olması nedeniyle hazırlanan proje kapsamında www.kariyeramazon.com internet sitesi kuruldu. Siteye giriş yaparak özgeçmişlerini sisteme gönderen adaylar işverenler ile buluşma fırsatı yakalayacak. İzmir'de projeye destek veren Goethe İnstitut, Goldnetz, Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) Ege Bölgesi Şubesi, Yeniden Biz Derneği, Kadınlar Platformu, İzmir Kadın Kuruluşları Birliği, Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği, Türk Alman Ticaret Odası İzmir Şubesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası ile İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği (İZSİAD) temsilcilerinın katılımıyla bir tanıtım toplantısı düzenlendi.

İŞ ARAYAN KADINLAR İLE İŞVEREN ARASINDA KÖPRÜ

SİMKAD Yönetim Kurulu Başkanı Serpil Gencer, Türkiye'deki kadın istihdamının birçok Avrupa ülkesinin gerisinde olduğunu söyleyerek, "Türkiye'de bir ilk olarak sadece kadınlara yönelik bir platform kurduk. Bu sayede üniversite mezunu kadınlar www.kariyeramazon.com üzerinden özgeçmişlerini oluşturup, iş ilanlarına bakıp kendilerine uygun işi bulup çalışma imkanına sahip olabilecekler. Proje paydaşlarımızdan olan PERYÖN Türkiye İnsan Yönetimi Derneği Ege Bölgesi Şubesi ve Yeniden Biz Derneği, ara verip tekrar çalışma hayatına dönmek isteyen Kadınlar Platformu ile yaptığımız çalışmalarda eğitim, mentorluk, koçluk, özgeçmiş ve iş ilanı eğitimlerinin yanı sıra kadın kariyer günleri ve 'Biz Birlikte Günleri' etkinlikleri de yer alacak. İzmir ve çevresindeki üniversite mezunu, iş arayan genç kadınlar ile iş veren arasında köprü kurulacak" diye konuştu.

Gencer, kadınların orta ve üst düzey yönetici olarak çalıştığı şirketlerin kar oranının yüzde 6'ya kadar arttığını söyleyerek üst yönetimde kadın ve erkek sayısı dengeli olan şirketlerin yüzde 56 daha fazla kar ettiğini dile getirdi. Gencer, kadınların çok yönlü düşünmesi nedeniyle kadın çalışan sayısının daha çok olduğu şirketlerde güvenlik, yaratıcılık ve takıma güvenin arttığını belirtti.

ÖNCE EĞİTİM, SONRA İŞ

PERYÖN Ege Şubesi Başkanı Serdar Kalaycıoğlu da kendilerine başvurup iş arayanların eğitim ihtiyaçları olup olmadığına bakarak gerekli yönlendirmeyi yapacaklarını söyleyerek, "İhtiyacı olanlara önce eğitim vereceğiz, daha sonra onlara iş bulacağız. Web sayfamızda eğitim, görseller ve videolar var. İş arayanlar sitemiz sayesinde online olarak kendilerini hazırlayabilecek. Biz iş arayan kadınlara mentorluk çalışması yapmak istiyoruz. Onlara önerilerimiz olacak. Her ay en az bir eğitim yapacağız. İş arayan kadınlar mail grubuna üye olacak. Bize gelen eleman aranıyor ilanını burada paylaşacağız" dedi.

Nevra UÇKAÇ / İZMİR, ()

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