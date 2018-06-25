Karı-koca, hurdaya dönen araçtan küçük sıyrıklarla kurtuldu

Ünsal YÜCEL/UZUNKÖPRÜ(Edirne),()-EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde, yoldan çıkarak takla atan ve hurda yığınına dönen otomobilin sürücüsü Barış Hatip ve yanında oturan eşi Yelda Hatip, takılı olan emniyet kemerleri sayesinde kazayı küçük sıyrıklarla atlattı.

Kaza, Uzunköprü-Keşan karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Uzunköprü'den, Keşan yönüne giden Barış Hatip yönetimindeki 39 DF 605 plakalı otomobil, yolun 30'uncu kilometresinde sürücüsünün bilinmeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, takla attı. Araç hurda yığınına dönerken, sürücü Barış Hatip ve yanında oturan eşi Yelda Hatip, takılı olan emniyet kemerleri sayesinde kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Barış ve Yelda Hatip, çağrılan ambulanslarla Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Jandarmanın, olayla ilgili soruşturması sürüyor.