Kargoyla gönderilen kolilerden 900 paket kaçak sigara ele geçti

EDİRNE'de, kargoyla gönderilen 2 kolide polis tarafından yapılan aramada 900 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edirne Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.A.'nın 2 koli içerisinde kargoyla Edirne'ye kaçak sigara göndereceği bilgisi üzerine harekete geçti. Edirne'ye gelen 2 kolide savcı gözetiminde yapılan aramada 900 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kargoyu teslim alacağı öne sürülen M.K. de polis tarafından gözaltına alındı. Kaçak sigaralara el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.