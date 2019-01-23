Edirne Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.A.'nın 2 koli içerisinde kargoyla Edirne'ye kaçak sigara göndereceği bilgisi üzerine harekete geçti. Edirne'ye gelen 2 kolide savcı gözetiminde yapılan aramada 900 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kargoyu teslim alacağı öne sürülen M.K. de polis tarafından gözaltına alındı. Kaçak sigaralara el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kargoyla gönderilen kolilerden 900 paket kaçak sigara ele geçti
EDİRNE'de, kargoyla gönderilen 2 kolide polis tarafından yapılan aramada 900 paket kaçak sigara ele geçirildi. Edirne Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.A.'nın 2 koli içerisinde kargoyla Edirne'ye...
EDİRNE'de, kargoyla gönderilen 2 kolide polis tarafından yapılan aramada 900 paket kaçak sigara ele geçirildi.
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