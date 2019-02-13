Kargo paketinden tabanca mühimmatı çıktı

OSMANİYE, () - OSMANİYE'de kargo paketinde yapılan incelemede çeşitli çaplarda 172 adet tabanca mühimmatı ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, B.K. isimli şahsın, kargo şirketi aracılığıyla N.B.K. adına bir paket gönderdiği ve içerisinde çok sayıda tabanca mermisi olabileceği yönünde ihbar aldı. Kargo şirketinin Osmaniye şubesine gelen jandarma, pakette yaptığı incelemede 172 adet çeşitli çaplarda mühimmat olduğunu tespit etti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan N.B.K., mühimmatları koleksiyon amaçlı kendisinin sipariş ettiğini söyledi. N.B.K., Cumhuriyet savcısının bilgisi doğrultusunda sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Ele geçirilen mermiler ise incelenmek üzere Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı'na gönderildi.