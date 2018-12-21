Karesisporlu basketbolcular, üniversite öğrencileriyle biraraya geldi

TÜRKİYE Erkekler Basketbol 1. Ligi’nin namağlup lideri Karesispor'un teknik ekibi ve oyuncuları, Balıkesir Üniversitesi öğrencileriyle biraraya geldi.

Balıkesir’in merkez Karesi Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Karesispor’un Erkek Basketbol Takımı, öğrencilerle buluşmaya devam ediyor. Öğrencilere basketbolu sevdirmek, Karesispor’u tanıtmak, rol model oyuncuları ve teknik kadroyu şehrin gençleriyle buluşturmak adına gerçekleştirdiği panellerine Balıkesir Üniversitesi’nde devam etti.

Karesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi ve öğrenci topluluklarının katkılarıyla düzenlenen ve Balıkesir Üniversitesi Şehit Burak Cantürk Amfisinde gerçekleştirilen 20. panele Karesispor’dan Şube Sorumlusu Talha Esen, Genel Menajer Anıl Uyanık, Baş Antrenör Gencer Baytimur ve oyunculardan Hazer Avcı, Volkan Aydın ve İbrahim Yıldırım katıldı. Karesispor ve oyuncuları hakkında merak ettikleri soruları sorma imkanı bulan öğrenciler, keyifli geçen panelin ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.

KARESİSPOR ARTIK BİR MARKA

Sıcak ve samimi karşılama için öğrencilere teşekkür eden Genel Menajer Anıl Uyanık, "Burada olmaktan son derece mutluyuz. Karesispor, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz tarafından kurulmuş bir kulüp. 4 yıl gibi kısa bir süre içerisinde Türk sporunda ve Türk basketbolunda, benzeri çok da görülmeyen bir başarıya imza atarak, Türkiye Basketbol Ligi'nde oynamaya hak kazanmıştır. Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz, vizyonu ve desteğiyle bugün buralarda olmamızı sağlayarak Karesispor'u marka haline getirdi" dedi.

Teknik ve idari kadrosuyla tam bir aile olduklarını belirten Karesispor oyuncuları, öğrencileri 23 Aralık Pazar günü saat 16.00'da Kurtdereli Spor Salonu'nda oynanacak Edirnespor maçına davet etti.

Devrim DERİN/BALIKESİR, ()

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