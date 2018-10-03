Karesispor Erkek Basketbol Takımı, yeni sezona hazır

BALIKESİR’in merkez Karesi Belediyesi bünyesinde Türkiye Erkekler Basketbol 1. Ligi’nde mücadele eden Karesispor Basketbol Takımı, sezon açılışı öncesi protokol üyeleriyle bir araya geldi.

Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir ve Karesi Belediye Başkanı AK Partili Yücel Yılmaz, Balıkesir'in Türkiye Basketbol Ligi'ndeki temsilcisi Karesispor Erkek Basketbol Takımı ile sezon açılışı öncesinde kahvaltıda buluştu. İdari, teknik kadro ve oyuncularının bulunduğu programda konuşan Başkan Yücel Yılmaz, Karesispor'un yeni sezona hazır olduğunu ifade etti. Balıkesirlilerin heyecanlı ve güzel maçlar seyredeceğini söyleyen Yılmaz, "Bu takımın seyir zevki yüksek maçlara ev sahipliği yapacağına inanıyorum. Kısa sürede başarılara imza atan Karesispor ailesini kutluyorum. Takımımıza yeni sezonda başarılar diliyorum" dedi.

SPORUN GÜCÜNE İNANIYORUZ

Karesi Kaymakamı olarak göreve başladığından bu yana Karesispor'u yakinen takip ettiğini söyleyen Kaymakam Abdulkadir Demir, "Kısa sürede sağlamış oldukları başarılardan dolayı kendilerini tebrik ediyorum. Karesispor, izlediğim kadarıyla gayet güzel bir hazırlık dönemi geçirdi. Biz sporun gücüne inanıyor ve bu gücü kullanmak istiyoruz. Basketbol sayesinde vatandaşlarımız kaliteli zaman geçiriyoruz. Bunu salonu doldurmalarından anlıyoruz. Bu güzellikleri Karesi'ye yaşattıkları için tüm takıma, idari ve teknik kadroya teşekkür ediyorum. Takım bu sene de oldukça iddialı. Yeni sezonda başarılar diliyor, her zaman yanlarında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyorum" diye konuştu.

Devrim DERİN/BALIKESİR, ()

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