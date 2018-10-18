Karesi’de 33 cadde ve sokağın çehresi değişti

BALIKESİR’in merkez Karesi Belediyesi, geçen 4.5 yılda 33 cadde ve sokağı baştan aşağı yenileyerek modern bir görünüm kazandırdı.

Karesi Belediye Başkanı AK Partili Yücel Yılmaz yönetiminde ilçeye modern bir çehre kazandırmayı hedefleyen Belediye, 33 cadde ve sokakta prestij çalışması yürüttü. Peyzajı, kent mobilyası, ağaçlandırması, tretuvarı, aydınlatması, yaya ve araç trafiği için en rahat şekilde tasarlanan cadde ve sokaklar ilçe halkının da beğenisi kazandı. 2014 yılından bu yana 1 milyon 228 bin 75 metrekare kilit parke döşeme çalışması yapan Karesi Belediyesi, oluşturduğu ışıl ışıl prestij cadde ve sokaklar için ise 41 bin 490 metrekare antik parke taş döşemesi yaptı.

Şehrin kimliğine ve ruhuna uygun bir şehircilik anlayışıyla hareket ettiklerini söyleyen Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi'yi daha yaşanabilir bir şehir olarak geleceğe taşımanın yolunun ortak akıl ve doğru planlamadan geçtiğini ifade etti.

Vatandaşların huzur ve mutluluk ile yaşayacağı nitelikli ve konforlu bir kent oluşturmak için çalışmaya devam ettiklerini söyleyen Yılmaz, "Yapılan prestij cadde ve sokaklar Karesi'ye ayrı bir değer kazandırdı" dedi.

Devrim DERİN/BALIKESİR, ()

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