Karesi'ye 12 bin metrekarelik park ve yeşil alan

BALIKESİR’in merkez Karesi Belediyesi, Maltepe Mahallesi'ne 12 bin metrekarelik park ve yeşil alan kazandırmak için çalışmalara başladı. Bölgede devam eden çalışmaları inceleyen Karesi Belediye Başkanı AK Partili Yücel Yılmaz, "Daha Yeşil Bir Karesi" ilkesiyle ilçedeki yeşil alanları arttırdıklarını söyledi.

Karesi Belediyesi; kentteki yeşil alanların miktarını artırmak, Karesi'nin gri çehresini yeşille buluşturmak, şehir sakinlerinin kaliteli vakit geçirebilecekleri alanlar oluşturmak için "Daha Yeşil Bir Karesi" anlayışıyla çalışmalarına devam ediyor. Bu doğrultuda yürütülen park ve yeşil alan çalışmaları Maltepe Mahallesi’nde devam ediyor. İlçeye 94 adet yeni park kazandıran, mevcut 84 adet parkın da revizesini yapan Karesi Belediyesi sınırları içerisinde olan 309 adet yeşil alan ile halkın hizmetine sunulan 376.601 metrekarelik yeşil alanın miktarını arttırmayı hedefliyor.

İçerisinde semt spor sahası, yürüyüş parkuru, oyun ve spor alanın bulunduğu 12 bin metrekarelik yeni yeşil alanda incelemeler yapan Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, işçilerle sohbet ederek kolaylık diledi. Yılmaz, "Yeşil alanlar ve parklar hem çocuklarımız hem de aileleri, mahalle sakinleri için nefes alabilecekleri mekanlardır. Bu bilinçle parklarımızı güzelleştirmeye ve yenilerini eklemeye devam ediyoruz. Yeşil alanları düzenlerken sadece park ya da sadece yeşil alan olarak değil, çocuk oyun grupları, yürüyüş yollarını hep birlikte yaparak hizmete sunmaya çalışıyoruz. Alanın iyi kullanılması bizler için önemli" dedi.

Devrim DERİN/BALIKESİR, ()

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