Karesi'de Hatipler Camii Kız Kur'an kursu açıldı

BALIKESİR'in Karesi ilçesinde, belediyenin destekleriyle yapılan Karesi Hatipler Camii Kız Kur'an Kursu'nun açılışı yapıldı.

Bu yıl Mart ayında temeli atılan Karesi kırsal Hatipler Mahallesi Camii Kız Kur'an Kursu, dualar ile eğitime başladı. Açılışa Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, Karesi Belediye Başkanı AK Partili Yücel Yılmaz, Karesi İlçe Müftüsü Fahri Sağlık, Hatipler Cami Derneği Başkanı Üzeyir Aksoy, Kuvayi Milliye Mahallesi Muhtarı Ali Kadir Dereli, çok sayıda vatandaş ve öğrenciler katıldı. 4-6 yaş arası 22 öğrenciyle bu yıl eğitime başlayan Kur'an Kursu'nda yapılan açılış töreninde konuşan Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, çocukların gözlerindeki ışık ve sahip oldukları heyecanın onlara güzel bir gelecek bırakma azimlerini ve aşklarını arttırdığını söyledi.

'DEVLET, MİLLET VE BELEDİYE İŞBİRLİĞİ'

2018-2019 eğitim eğretim yılında 4-6 yaş öğrencilere hizmet verecek yeni yapılmış bir Kur'an Kursu'nun açılışını gerçekleştirdiklerinden dolayı mutlu olduğunu dile getiren Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Ben çok mutluyum, çünkü Kur'an Kursu başlangıcından bitişine kadar buradaki devlet, millet ve belediye işbirliğinin tam bir göstergesi oldu. İlk geldiğimizde temelini atarken muhtarımız, dernek başkanımız, müftümüz buradaki din görevlilerimiz ve halkımız çok heyecanlıydı. Bu sene inşallah yetiştireceğiz dedik ve yetiştirdik. Bir şeyi yapmak isteyince oluyor. Aşkla kalkan yorulmazmış. Gerçekten ben emeği geçen tüm vatandaşlarımıza, özellikle sayın kaymakamımıza teşekkür ediyorum. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın bazı şeyler devlet eli değmedikçe hızlı olmuyor. Biz Karesi'de değerlerimize değer katmak istiyoruz. 4-6 yaş çok önemli, bu yaşlar geri gelmiyor. Bu yaşlarda geleneklerimizin dinimizin çocuklara yüklenmesi çok önemlidir. Hocalarımıza, öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.

Devrim DERİN/BALIKESİR, ()

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