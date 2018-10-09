Karesi Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

BALIKESİR'in merkez Karesi Belediyesi, sokak hayvanları için 4,5 yılda 6 bin mama kabı, 19 bin 520 kilogram mama dağıtırken; 85 noktaya da kedi-köpek kulübesi koydu. Pugedon sistemi sayesinde de, 4 ton pet şişenin geri dönüşümü sağlandı.

Sokak hayvanlarına yönelik gerçekleştirdiği birçok çalışmayla dikkat çeken, “hayvansever belediye” olarak da adlandırılan Karesi Belediyesi, 4,5 yılda 50 noktaya kuş yuvası, 34 noktaya köpek kulübesi, 51 noktaya da kedievi koyarken; 6 bin mama kapı, 19,5 ton da mama dağıttı. Özellikle şehir merkezinde yaşayan sokak hayvanları için 'sokak hayvanlarını doyuran geri dönüşüm kutusu Pugedon sistemi', su kapı, mama, mama kabı, kuş yemi, kuş yemliği, koyarak gıda ihtiyaçlarını karşıladı. Kedi-köpek kulübeleri ve kuş yuvaları ile de barınma sorunlarını ortadan kaldırdı. Evinde ve makamında sahiplenerek beslediği kediler ile Türkiye gündemine gelen Karesi Belediye Başkanı AK Partili Yücel Yılmaz, belediye olarak 4,5 yıldır sokak hayvanlarına sahip çıkmanın gurur ve onurunu duyduğunu ifade etti. Başkan Yılmaz, hayvanlarla ilgili yaptıkları projeler de, çocuklara hayvanlarla birlikte yaşama alışkanlığı, hayvan ve doğa sevgisi kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

PUGEDON İLE 5 TON PET ŞİŞE TOPLANDI

2014 yılında Karesi ilçesi sınırlarına konulan güneş enerjisi ile çalışan pugedonlar sayesinde 4 ton pet şişenin geri dönüşümü sağlandı, hem de sokak hayvanlarının su ve yiyecek ihtiyaçları düzenli olarak giderildi. Vatandaşların geri dönüşüme gönderdikleri teneke kola kutusu, pet şişe, soda şişesi, meyve suyu kutusu, şampuan şişesi, deterjan bidonları gibi atıklar, hayvanlara mama olarak geri dönmeye de devam ediyor. Yaz ve kış aylarında sokak hayvanlarının su ve beslenme ihtiyaçlarını gidermek amacıyla hayata geçirilen 'Bir Kap Yemek Bir Kap Su' projesi kapsamında 19,5 ton kedi-köpek maması, kuş yemi ve 6 bin adet mama-su kabı dağıtıldı.

Başkan Yılmaz'ın talimatı ile yazın sıcaktan, kışın da soğuktan korunmaları için doğaya uygun 85 adet kedi-köpek kulübesi ve kuş yuvaları inşa edildi. Su geçirmez, dış hava koşullarına dayanıklı, yıkanabilir ve temizlemesi kolay malzemesi ile olduğu kadar estetik görünümüyle de dikkat çeken bu kulübeler, yoğun olarak kedi ve köpeklerin yaşadığı bölgelere bazı okul bahçelerine konuldu.

Devrim DERİN/BALIKESİR, ()

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