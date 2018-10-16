Karesi Belediyesi, 4,5 yılda 8 ödül aldı

BALIKESİR'in merkez Karesi Belediyesi, kurulduğu 4,5 yılda yaptığı projeler ile başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı, Sağlıklı Kentler Birliği ve UCLG MEWA gibi kurum kuruluşlardan toplam 8 ödül aldı.

Karesi Belediyesi yaptığı projeler ile çok sayıda ödülün sahibi oldu. Karesi Belediye Başkanı AK Partili Yücel Yılmaz, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sağlıklı Kentler Birliği, UCLG MEWA, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı gibi kurum ve kuruluşlardan; 'Sağlığı Geliştiren Şehir Karesi', 'Bilinçli Anneler Karesi’de', 'Engelsiz Düşler', 'Matematik Cepte', 'Karesi'den Kosova'ya Kültür Köprüsü', 'Atlı Okçuluk Ve Savaş Sanatları Festivali', 'Dünyayla Yarışan Şehirler', 'Bisiklet Eğitim Parkı ve Bisiklet Yolları' projeleri ile çeşitli ödüller aldı.

Gelecek yılların şehir ve medeniyet anlayışına ışık tutmak için çalıştıklarını ifade eden Başkan Yılmaz, aldıkları ödüllerin gerçek sahiplerinin bu şehirde yaşayan insanlar olduğunu söyledi. Yılmaz, "Kentlerin, sadece bir mekan olmalarının ötesinde tarihi, sosyal, kültürel, siyasi, ekonomik özelliklerinin de gün yüzüne çıkartılması gerekiyor. Bu çalışmalar esnasında arkadaşlarımızla beraber hazırladığımız projelerin de bir çok kurum ve kuruluştan ödül alması bizleri sevindiriyor. Ödüllerimiz bizlerin doğru yolda ilerlediğinin de bir belgesi oluyor" dedi.

Devrim DERİN/BALIKESİR, ()

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