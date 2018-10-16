Karesi Belediyesi 4. Ulusal Fotoğraf Yarışması sonuçlandı

BALIKESİR'in merkez Karesi Belediyesi'nin düzenlediği 4'üncüsü Ulusal Fotoğraf Yarışması “Balıkesir’in En Güzel Karesi-Kırsalın Karesi” temalı fotoğraf yarışmasında Salih Kuş, 'Akşam Vakti' başlıklı fotoğrafıyla birinci oldu.

Karesi Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü yapılan fotoğraf yarışması, 'Kırsalın Karesi' konu başlığı ile düzenlendi. 24 Eylül'de başvuru süresi sona eren Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu onaylı yarışmada, çekilen 623 fotoğrafı jüri üyeleri; Karesi Belediye Başkan Yardımcısı aynı zamanda fotoğraf sanatçıları Yusuf Hocaoğlu, Prof.Dr. Mehmet Koştumoğlu, Prof.Dr.Özer Kanburoğlu, İzzet Keribar, BASAF Başkanı Bahar Özmen ve BASAF Üyesi Erhan Alan değerlendirdi.

Değerlendirme sonucunda yarışmanın birincisi 'Akşam Vakti' adlı fotoğrafıyla Salih Kuş, ikincisi 'Amca' adlı fotoğrafıyla Seyit Konyalı, üçüncüsü 'Torak' adlı fotoğrafıyla Yekta Coşkunsu oldu. Mansiyon ödüllerini 'Karakol Köyü' başlıklı fotoğrafıyla Murat İbranoğlu, 'Sarı' başlıklı fotoğrafıyla Murat Bakmaz, 'Mola' başlıklı fotoğrafıyla Kayhan Güç alırken, BASAF Özel Ödülü'nü 'Karakol Köyü' adlı fotoğrafıyla Ahmet Çetin, Karesi Belediyesi Özel Ödülünü 'Emek' adlı fotoğrafıyla Gür Gürelli, TFSF Özel Ödülünü ise 'İsimsiz' adlı fotoğrafıyla Ufuk Kıray aldı.

Devrim DERİN/BALIKESİR, ()

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