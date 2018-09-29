Karesi Belediye Başkanı Yılmaz, aşure hayrına katıldı

BALIKESİR’in merkez Karesi Belediye Başkanı AK Parti'li Yücel Yılmaz, kırsal Kamçılı Mahallesi’nde bu yıl 3’üncüsü düzenlenen aşure hayrına katıldı.

Balıkesir'in kırsal Kamçılı Mahallesi’nde bu yıl aşure hayrının 3'ncüsü düzenlendi. Hayra Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'da katıldı. Muhtar Orhan Efe ile birlikte mahalle sakinlerinin sorunlarını dinleyen Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, çocuklarla da ilgilendi. Mahalle sakinlerinin Muharrem Ayı’nı kutlayan Başkan Yılmaz, "Bu ay birlik, beraberlik, sevgi ve saygının en yoğun yaşandığı aylardan bir tanesi. Aşure de bu topraklarda dostluğun, barışın ve sevginin aşı olarak her zaman kaynamıştır. Aşure demek birlik, beraberlik ve bereket demektir. Bizim bu tür güzelliklerimizi yaşatmamız, değerlerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Allah hayrınızı kabul etsin" dedi.

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