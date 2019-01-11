Kardeşlik Protokolü imzaladılar

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),()-İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası’na nezaket ziyaretinde bulunan Silifke Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi, Akdeniz Bölgesinde bulunan iki Oda arasındaki kültürel ve ticari ilişkilerin daha da güçlendirilmesi için bir araya geldiler.

İTSO yönetim kurulu toplantı salonunda gerçekleştirilen ziyarette, iki oda yöneticileri kendi şehirlerinin ekonomik ve sosyal yapısı ile ülke ve bölge ekonomisi hakkında karşılıklı fikir alış verişinde bulundular.

Ziyaretten ötürü memnuniyetini dile getiren İTSO Başkanı Levent Hakkı Yılmaz, İskenderun’un sanayi ve liman şehri olduğunu belirterek,"Bölgemiz Demir-Çelik, filtre ve hizmet sektörü olarak bölge ve ülke ekonomisine önemli katkı sağlamaktadır. İskenderun Limanı özelleşmesinin ardından Konteyner taşımacılığında uluslararası ithalat ve ihracatta önemli bir yere sahiptir. Bölgemizde deniz ürünleri, tarım ve narenciye de ticarette önemli yer tutmaktadır"dedi.

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar ise; “Amacımız iki kardeş oda arasında ticaret ve kültürel ilişkileri de güçlendirmektir. Bu kapsamda 8-10 Mart tarihleri arasında düzenleyeceğimiz etkinlik ve organizasyonu birlikte yapmak istiyoruz. Bu etkinlikteki amacımız iş adamlarımızı buluşturmaktır” diye konuştu.

Ziyaret sonunda ise, İTSO ile Silifke Ticaret ve Sanayi Odası arasında kardeş oda protokolü imzalandı. Protokolü İTSO Başkanı Levent Hakkı Yılmaz ve Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar birlikte imzaladılar.

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