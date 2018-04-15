Kardeş ülkelerden, Şanlıurfa'ya ziyaret

ŞANLIURFA,() - ŞANLIURFA'da Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek üzere Bosna Hersek, Mekadonya, Hırvatistan ve Kosova'dan gelen milletvekilleri ile iş insanlarıyla buluştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek üzere Türkiye’ye gelen Bosna Hersek, Mekadonya, Hırvatistan ve Kosova milletvekilleri ile iş insanlarıyla yemekte buluştu. Yemekte konuşan Başkan Çiftçi, "12 bin yıllık Şanlıurfa’mız da böylesine güzel dostları ağırladığımız için mutluyuz. Bilindiği gibi Türkiye terör örgütleri ve bölge açısından tehdit oluşturacak unsurları hem kendi sınırlarından temizlemek hem de bölge barışını tekrardan dizayn etmek için tüm dünyanın takdir ettiği bir şekilde yol alıyor. Bu kapsamda da dostlarımızın bizlere destek verdiğini görmek ve onların yanımızda olduğu bilmek bizlere bu yolda ışık veriyor. Tekrardan şehrimize gelen tüm misafirlerimize hoş geldiniz diyorum” dedi.

"Bosna Hersek Milletvekili Turska Ambasada u Sarajevu ise, “Kardeş ülke Türkiye’nin lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı bizler de takdir ediyoruz. Kendisi aynı zamanda dünya lideridir. Sayın Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin attığı adımlarla bizler de gurur duyuyoruz. Bugün Şanlıurfa’da olmaktan da mutluyuz. Bizleri ağırlayan Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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