Kardeş Türküler Mersin'i coşturdu

MERSİN, () - MERSİN'de verdiği konserle 25'inci kuruluş yıldönümünü kutlayan Kardeş Türküler, salonu dolduran binlerce hayranını coşturdu.

Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'ndeki konseri izlemek isteyenler salon önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Mehmet Erdem'in de sahne aldığı konseri birço kişi bilet kalmadığı için ayakta izledi. Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Ermenice türküleri seslendiren Kardeş Türküler, hareketli salondakileri coşturdu. Yerlerinden kalkıp halay çeken müzikseverler, unutulmaz bir gece yaşadı.

Öte yandan konseri Cemevi Başkanı Pir Hasan Kılavuz, MESİAD Başkanı Hasan Engin, Alevi Bektaş-i Federasyonu Akdeniz Bölge Sorumlusu Ali Özveren, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Yenişehir Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Ecer ve Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz da izledi.



FOTOĞRAFLI