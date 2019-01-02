Kardan kapanan yollar açıldı

Halim AKCA/BUCAK, () - BURDUR'un Bucak ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları açıldı.

Bucak'a bağlı Çamlık köy yolu gece saatlerinde kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Sabahın erken saatlerinde Özel İdare'ye bağlı iş makineleri bölgeye yönlendirilerek yol açma çalışması yapıldı. Çalışmalar sonrası yol yeniden ulaşıma açılırken, halen kar yağışının etkili olduğu Çamlık köyü bölgesinde yolun trafiğe kapanmaması için iş makinelerinin zaman zaman yollarda kar temizleme çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

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