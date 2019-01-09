Karda mahsur kalanları Büyükşehir ekipleri kurtardı

ANTALYA, () - ANTALYA'nın Alanya ilçesi Gedevet Yaylası'nda yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşları Büyükşehir Belediyesi ekipleri kurtardı.

Soğuk ve yağışlı hava, turizm merkezi Alanya'nın yüksek kesimlerinde yaşamı olumsuz etkiliyor. Gedevet Yaylası'nda kar kalınlığı 30 santimetreyi aştı. Kar görme hevesiyle yaylalara çıkan bazı vatandaşlar yağışının artması ve yolların kapanması nedeniyle mahsur kaldı. Gedevet Yaylası'nda araçlarıyla yolda kalan 4 genç, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Kırsal Alan ekipleri tarafından kurtarıldı.

'DONACAĞIZ DİYE KORKTUK'

Telefonla yardım isteyen gençlerin imdadına giden Büyükşehir Belediye ekipleri, yolu greyderle açarak güvenle evlerine dönmelerini sağladı. Soğuktan çok etkilendiklerini belirten gençler, "Büyükşehir ekipleri zamanında geldi. Donacağız diye çok korktuk" dedi.

Öte yandan Alanya Kırsal alan ekipleri, Taşatan ve Gedevet Yaylası'nın yanı sıra Gümüşkavak, Yalçı Kuşyuvası bağlantı yolunda da kar mücadelesi gerçekleştirdi. Karla kaplanan ve araçların geçmesine imkan vermeyen yol kepçenin karı temizlemesiyle araç trafiğine açıldı.

FOTOĞRAFLI