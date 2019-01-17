Karda mahsur kalan anne ve bebeğini jandarma kurtardı

MERSİN, () - MERSİN'in Silifke ilçesinde karda mahsur kalan araçtaki anne ve bebeği, jandarme ekiplerince kurtarıldı.

Kırobası-Ören mevkiinde 33 KNM 20 plakalı otomobili ile seyir eden bir kadın sürücü, kar yağışı nedeni ile daha fazla ilerleyemeyince jandarma ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye sevk edilen Silifke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, anne ve bebeğini kurtardı. İsimleri açıklanmayan anne ile bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



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