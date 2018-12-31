Karda doğa yürüyüşü yaptılar

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI, () - SANDIKLI Doğa Sporları Topluluğu, Göksu mevkisinde karda yürüyüş yaptı.

Sandıklı'da faaliyet gösteren 10 kişilik Sandıklı Doğa Sporları Grubu, Göksu mevkisine yürüyüş düzenledi. Kar kalınlığının 30 santime ulaştığı dağlık bölgede yaklaşık 15 kilometrelik yolu 5 saate yakın sürede yürüyen grup üyeleri, kar manzarasında fotoğraf çektirip, manzaranın tadını çıkardı.

Grup Lideri Asım Yıldız, "Her hafta pazar günü ilçemiz kırsalı ve köylerimizde arazilerde yürüyüş yaparak hem spor yapmış oluyor hem de doğayı tanımış oluyoruz. Bu haftaki yürüyüşümüzü kar üzerinde gerçekleştirdik. Göksu mevkisine düzenlediğimiz yürüyüşümüzde kar üzerinde 15 kilometre yürüyüş düzenledik. Hem kar manzarasında hatıra fotoğrafı çektik. Hem de eşsiz kar manzarasının keyfini çıkardık" dedi.

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