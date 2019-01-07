Karda doğa yürüyüşü yaptılar

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI, () - AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde Doğa Sporları Topluluğu üyeleri, kar kalınlığının 50 santimi bulduğu Karacaören köyü Manastır ve Ayıçardağı mevkilerinde yürüyüş yaptı.

Sandıklı'da faaliyet gösteren 10 kişilik Sandıklı Doğa Sporları Grubu, Karacaören köyü Manastır ve Ayıçardağı mevkilerine yürüyüş düzenledi. Kar kalınlığının 50 santime ulaştığı dağlık bölgede yaklaşık 15 kilometrelik yolu 6 saate yakın sürede yürüyen grup üyeleri, kar manzarasında fotoğraf çektirip, manzaranın tadını çıkardı.

Ekip liderliğini yapan Erol Tetik, "Her hafta doğada yürüyüş düzenliyoruz. Önceleri 3-4 kişiyle doğa yürüyüşleri yapıyorduk. Her hafta ekibimize yeni katılımlar olmaya başladı. Son haftalarda ekibimiz 10 kişiyi buldu. Son iki haftadır da arazide 50 santime varan karda yürüyüşlerimizi sürdürüyoruz. Müsait olanların 4 mevsim yaptığımız doğa yürüyüşlerine katılmalarını, doğayla kucaklaşmalarını, yoğun tempo çalışan kişilerin doğada yorgunluklarını ve çalışma ortamının verdiği stresi atacaklarına eminim. Katılmak gelmek isteyenleri bekleriz" dedi

Grup fotoğrafçısı Ercüment Gökyar da "Doğa fotoğrafı çekmeyi sevenler için doğada kartpostallık manzaralar var. Yaban hayatı, doğal fotoğraflar çekiyorum. Doğa fotoğrafçıları doğa yürüyüş grubumuza katılırsa bol bol fotoğraf çekebilir" diye konuştu.

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