KIRKLARELİ’nde Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İl Sağlık Müdürlüğü ve Ulusal Medikal Kurtarma ekiplerinin (UMKE) katılımlarıyla karda arama ve kurtarma tatbikatı yaptı.

Karda arama ve kurtarma tatbikatını baştan sona yöneterek, kurtarma aracını kendi süren Kırklareli Valisi Osman Bilgin, tatbikat gereği karda mahsur kalan vatandaşın yanına kadar giderek tatbikatı yakından takip etti. Yörükbayır köyü mevkiinde ormanlık alan içerinde gerçekleşen tatbikatta, yoğun kar yağışı altında mahsur kalan vatandaşın olduğu bilgisi alınarak tüm ekiplerce yürütülen çalışma sonucu vatandaş kurtarıldı. Başarılı bir şekilde gerçekleşen tatbikatın ardından Vali Osman Bilin, gerçeği aratmayacak şekilde gerçekleşen tatbikatta tüm ekiplere teşekkür etti.