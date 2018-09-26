Karayolunda karşıya geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), () – BURSA’nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçerken otmobil çarpan Fatma B. (62) ağır yaralandı.
Kaza, İnegöl- Bursa karayolunun Ümitalan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İnegöl’den Bursa’ya giden Eray Ö. (42) yönetimindeki 34 KB 4806 plakalı otomobil, Ümitalan mevkiinden karayolunun karşısına geçmeye çalışan Fatma B.’ye çarptı. Fatma B. ağır yaralandı. Yaralı kadın, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Fatma B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
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