Karayoluna kaya parçası düştü

Ahmet ACAR/KAŞ, () - ANTALYA'nın Kaş ilçesinde D400 karayoluna düşen kaya parçası ekipler tarafından kaldırıldı.

Kaş'a bağlı Kalkan Mahallesi'nde dün akşam D400 karayolu kenarındaki tepeden kopan kaya parçası yola düştü. Tel kafeslerin altından koparak hızla yolun ortasına yuvarlanan kaya parçası tehlike oluşturdu. Olay sırasında yoldan geçen araç bulunmazken, yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine Karayolları Kaş Şube Şefliği tarafından kaya parçası kaldırıldı.

Aracıyla o anda yoldan geçen Bayram Köprücü, "Olay ben oraya varmadan bir dakika önce meydana geldi. Yolun tam gidiş şeridi üzerine kayalar düştü. O anda yolda bir araç olmaması büyük şans. Yaklaşık 10 gün önce yine aynı yolda kayalar yola yuvarlanmıştı. Yağmurlar nedeniyle tel kafesler gevşemiş. Tedbir alınmalı" dedi.

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