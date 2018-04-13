Karayolları lojmanlarının temeli atıldı

KAYSERİ, () - KAYSERİ Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in katılımıyla Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü Lojmanları’nın temeli düzenlenen törenle atıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Argıncık’ta ki Karayolları Sosyal Tesisleri alanında yapılacak olan lojmanlar için temel atma töreni gerçekleştirildi. Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in yanı sıra Vali Yardımcısı Mehmet Emin Avcı, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, ilçe belediye başkanları, bürokratlar ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, "Kayserili gibi çalışmak, Kayserili gibi düşünmek ve Kayserili gibi iş yapmak öyle kolay bir iş değil. Yılların getirdiği alışkanlıklar bu şehirde çok özel ve güzel hasletlerin ortaya çıkmasını sağladı. Bunların başında da her vesileyle ifade ettiğim uyum kültürü geliyor. Aramızda Vali Yardımcımız başta olmak üzere Kayserili olmayan yöneticilerimiz de var. Ancak onlar da kısa sürede bu uyum kültürünün bir parçası haline geliyorlar. Bizler ‘Övünmek gibi olmasın ama Kayseriliyiz’ diyoruz, inanıyorum ki onlar da ‘Övünmek gibi olmasın, Kayseri’de görev yapıyoruz’ ifadesini kullanıyorlar. Çünkü bu şehirde ‘Kayseri ortak paydası’ anlayışı ile pek çok sorunun üstesinden kısa sürede geliyor, ortaya çok güzel işlerin çıkmasını sağlıyoruz. Bugün, burada atacağımız temel de bu uyum kültürünün bir sonucudur” ifadelerini kullandı.

Düvenönü’nden Hastane Caddesi’ne girişinde kısa süre öncesine kadar karayolları lojmanlarının bulunduğunu hatırlatan Başkan Çelik, bu lojmanların birkaç nedenle kaldırılması gerektiğini vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü: “Birincisi lojman binaları son derece eski ve yıpranmıştı. İkincisi, bölgedeki binalar iş yeri haline gelmiş mesken olarak kullanılan bina hemen hemen kalmamıştı. Üçüncüsü ise Camii Kebir ve civarı ile Dilaver Paşa Mahallesi’nde yapacağımız dönüşümler için rezerv alana ihtiyacımız olmasıydı. Camii Kebir ile Kurşunlu Camii’nin arasını açıp burayı Kayseri’nin cazibe merkezi haline getirmek istiyoruz. Burada şehrimize yakışmayan binalar var. Gökdelen diye yapılan binalar Erciyes’in siluetini bozuyor. Biz yaptığımız kentsel dönüşümlerde rızaen anlaşarak alanları boşaltıyoruz. Bu binaları rıza ile kaldırmak için bulabileceğimiz en uygun rezerv alanda lojmanların bulunduğu alandı. Tüm bu gerekçelerle Karayolları Bölge Müdürlüğümüz ve Ulaştırma Bakanlığımız ile görüşmeler yaptık. Yapmış olduğumuz görüşmeler sonucu bu lojmanların taşınması konusunda fikir birliğine vardık.”

Vali Yardımcısı Mehmet Emin Avcı da yapılan çalışmalar nedeniyle Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederek, “Belediye Başkanımız aldığı bayrağa daha ileriye taşımak için büyük gayret gösteriyor. Birçok büyükşehirde görmediğimiz eserleri Kayseri’de görüyoruz. Kendisinin de söylediği gibi bizde Kayseri’de görev yapmaktan, feyz almaktan gurur duyuyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.

FOTOLU