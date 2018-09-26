Karayayla'da su sorunu çözüldü

Tolunay DUMAN/TARSUS(Mersin), () - MERSİN Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü ekiplerince, Tarsus Karayayla Mahallesi'nde yürütülen su temin çalışmaları tamamlandı.

Karayayla Mahallesi'nde yaşanan içme suyu sorunun çözmek için harekete geçen ekipler, Camilimanda Mahallesi'ndeki biriktirme deposundan Karayayla mevcut deposuna kadar olan terfi hattının tamamını mevcut yol kenarına çekerek yeniledi. Çalışmalarda 2 bin 546 metre hattı döşenerek, Karayayla ve Muratlı mahallelerinin sorunu çözüme kavuştu.



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