Karatosun’dan öğrencilere ziyaret

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ,(Bursa),() - BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Karatosun, Saadet Öcalgiray Özel Eğitim Meslek Okulu'nda öğrencilerle buluştu.

Okulların fiziki durumlarını yerinde görmenin yanı sıra idareci, öğretmen ve öğrencilerle paylaşımda bulunmak amacıyla okul ziyaretlerine devam eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Karatosun, Özel Büro sorumlusu Cengiz Tosun ve Şube Müdürü Erol Şanlıtürk ile birlikte Saadet Öcalgiray Özel Eğitim Meslek Okulu'nu ziyaret etti. Okul birimlerinde incelemelerde bulunan Karatosun, öğrencilerle birlikte atölye çalışmalarına katıldı. Atölye ziyaretleri sırasında bir öğrenci Karatosun için hazırladığı baskılı bardağı hediye etti. Okulun eksik ve ihtiyaçları hakkında tespitlerde bulunulduktan sonra idareci ve öğretmenlerle yapılan toplantıda eğitim öğretim programları, okulun işleyişi, okul güvenliği, taşımalı sistem ve diğer eğitim faaliyetleri ile ilgili görüş alışverişi yapıldı. Karatosun daha sonra hayırlı ve başarılı bir eğitim öğretim yılı temennisiyle okuldan ayrıldı.

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