Karateciler Kahramankazan’da buluştu

ANKARA, () - KAHRAMANKAZAN Belediyesi ve Türkiye Karate Federasyonu işbirliğiyle gerçekleştirilen Başkent Karate Ligi Kahramankazan’da düzenlendi.

Kahramankazan Belediyesi Spor Salonu’nda gerçekleştirilen müsabakalara, 22 farklı ilden 48 kulüp ve 984 sporcu katıldı. Minikler, yıldızlar, ümitler, gençler ve büyükler kategorilerinde yapılan maçlarda sporcular kıyasıya mücadele etti. Büyük heyecana sahne olan müsabakalarda özellikle minik karateciler izleyenlerden büyük alkış aldı. İki gün süren müsabakalarda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları, federasyon ve belediye görevlileri tarafından takdim edildi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, 53 bin nüfusa sahip olan ilçelerinin spor alanında önemli yatırımlara sahip olduğunu belirterek, “Spor kenti Kahramankazan’da böylesine anlamlı bir turnuvaya ev sahipliği yapmaktan oldukça mutluyuz. 22 farklı ilden gelen yaklaşık 5 bin kişiyi ilçemizde ağırladık. Turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçenlere ve mücadele eden tüm sporcularımızı kutluyorum” dedi.

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