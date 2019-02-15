Karataş'a Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi

ADANA'nın Karataş ilçesine yapılması planlanan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili gelişmeler düzenlenen bir toplantı ile ele alındı.Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Vali Yardımcısı Murat Süzen, İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, DSİ 6. Bölge Müdürü Abdulkasım Sarımehmet ile ilgili diğer yetkililerin katıldığı toplantıda, OSB arazisinin çevresindeki drenaj kanallarının açılması ve saha içerisinde bulunan drenaj kanallarının revize edilmesi hususunda yapılması gerekenler değerlendirildi.Adana'nın tarımsal potansiyelini geliştirecek ve kentin istihdamına da önemli katkılar sağlayacak Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin faaliyete geçmesi için herkesin el birliği içinde üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi gerektiğine vurgu yapan Vali Demirtaş, Adana'nın her alanda gelişip kalkınması için hız kesmeden çalışmaya devam ettiklerini dile getirdi.FOTOĞRAFLI